Dipendenti pubblici, la viceministro Castelli rassicura: "Nessun taglio in busta nel 2018"

«Nessun taglio in busta per i dipendenti pubblici nel 2019». Lo scrive su Facebook la viceministro all’Economia, Laura Castelli, in merito ad alcune indiscrezioni di stampa sui contratti dei dipendenti statali.

«Voglio rassicurare tutti che i 500 milioni sono stati previsti nella manovra di bilancio che a giorni sarà perfezionata e resa pubblica agli italiani - scrive sul social la Castelli - Questo è un governo responsabile, a cui stanno a cuore i cittadini».

