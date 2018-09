Tasse locali da record in Calabria: è tra le regioni peggiori d'Italia

Il reddito medio delle famiglie è il peggiore d’Italia, i servizi pubblici spesso non funzionano, molti comuni sono in dissesto o predissesto con le casse vuote, ma in Calabria i tributi locali sono ai massimi storici.

Regione, Province e Comuni cercano in tutti i modi di mantenersi spremendo il più possibile i contribuenti, e l’anno scorso la media dell’esborso per famiglia è stata di 1.834 euro, pesando sul reddito dei calabresi per il 4,2%. Quando la media nazionale si ferma al 3,8%. Ad assicurarlo è Banca d’Italia nel suo recente report sull’economia calabrese.

