Erg compie 80 anni e regala quasi tremila euro ai suoi dipendenti

Un compleanno da ricordare per i dipendenti della Erg. In occasione dell'80esimo anniversario del gruppo, la controllante San Quirico, holding delle famiglie Garrone e Mondini, ed Erg hanno sottoscritto un accordo che l'assegnazione gratuita di 80 azioni proprie Erg a favore di ciascun dipendente delle società italiane, i cui oneri saranno integralmente rimborsati dalla stessa San Quirico.

L'assegnazione, che sarà finalizzata nel mese di gennaio, riguarderà un numero massimo complessivo di 675 dipendenti e di 54mila azioni ed avrà un valore complessivo stimato di circa 1,1 milioni. Ieri il titolo Erg ha chiuso in Borsa a Milano a un prezzo di 17,35 euro e, anche se l'assegnazione avverrà sulla base dell'ultima media mensile, il valore complessivo del 'pacchetto' è stimabile in circa 1.400 euro per dipendente.

A questi si aggiunge un riconoscimento straordinario di 1.500 euro, che per i dipendenti delle società estere sarà incrementato di una somma corrispondente al valore delle azioni assegnate a ciascun dipendente delle società italiane.

