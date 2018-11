Gubitosi è il nuovo amministratore delegato della Tim: nominato dal Cda

Il cda di Tim ha nominato Luigi Gubitosi amministratore delegato del gruppo telefonico. Commissario straordinario di Alitalia, ex dg della Rai ed ex ad di Wind, Gubitosi prende il posto di Amos Genish, sfiduciato martedì scorso a maggioranza del cda.

Il cda di Tim, conferma una nota della società, «condivisa la raccomandazione del Comitato Nomine e Remunerazione - ha proceduto a nominare Luigi Gubitosi Amministratore Delegato e Direttore Generale, conferendogli deleghe esecutive».

NUOVO AD TIM Dalla Fiat ad Alitalia, ecco chi è Luigi Gubitosi

«Con decisione assunta a maggioranza è stato confermato l'assetto delle deleghe in essere». In particolare al presidente sono state conferite «le attribuzioni da legge, Statuto e documenti di autodisciplina», all’Amministratore Delegato «tutti i poteri necessari per compiere gli atti pertinenti all’attività sociale, ad eccezione dei poteri riservati per legge e Statuto al Consiglio di Amministrazione» e al «Responsabile di Security Stefano Grassi, la delega temporanea in qualità di Delegato alla Sicurezza».

Gubitosi, conclude la nota, riceverà un trattamento economico corrispondente a quello già attribuito al suo predecessore, in linea con la politica di remunerazione di Tim.

© Riproduzione riservata