Lavoro per ingegneri e informatici, un bando presso la Corte dei Conti

Ventiquattro posti per informatico presso la Corte dei Conti e l'Avvocatura dello Stato. La possibilità di lavoro è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale concorsi numero 95 del 30 novembre. I posti a concorso sono, nello specifico sono per collaboratore informatico della Corte dei conti, funzionario informatico della Giustizia amministrativa e funzionario informatico dell’Avvocatura dello Stato.

Possono partecipare al bando tutti i laureati in materie informatiche: matematica, ingegneria, fisica e statistica. I dettagli sono comunque disponibili sul sito corteconti.it. Il bando prevede una prova preselettiva in caso di oltre mille domande di partecipazione e di due prove scritte, di cui una teorico pratica, cui accederanno i primi cinquecento in graduatoria. I dettagli sono comunque disponibili sul bando on line.

"La domanda di partecipazione - si legge nel bando - deve essere presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al portale concorsi della Corte dei conti, presente sul sito istituzionale all'indirizzo: concorsionline.corteconti.it e seguire la procedura ivi indicata".

© Riproduzione riservata