In calo la disoccupazione in Italia nel terzo trimestre: 10,2%

Il tasso di disoccupazione nel terzo trimestre cala al 10,2% con una riduzione di 0,5 punti rispetto al trimestre precedente e una riduzione di 1,2 punti rispetto allo stesso trimestre del 2017. Lo rileva l’Istat sulla base dei dati destagionalizzati sottolineando che è aumentato il tasso di inattività (al 34,5%, +0,4 punti). I disoccupati sono 2.653.000 con una riduzione sia congiunturale (-5,1%) sia tendenziale (-12,1%, pari a un calo di 332.000 unità).

Nel terzo trimestre del 2018 gli occupati diminuiscono di 52.000 (-0,2%) unità rispetto al trimestre precedente ma aumentano di 147.000 unità (+0,6%) rispetto al terzo trimestre del 2017.

Lo rileva l’Istat nel report sul mercato del lavoro sottolineando che il tasso di occupazione resta stabile al 58,7%. Diminuiscono soprattutto i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (-0,7% sul trimestre precedente e -1,5%, pari a un calo di 222.000 unità, rispetto al terzo trimestre 2017). Gli occupati sono 23.255.000.

La riduzione congiunturale del numero degli occupati è il risultato di un ulteriore incremento dei dipendenti a tempo determinato (+74.000 pari a +2,4%) a fronte di un calo dei dipendenti a tempo indeterminato (-98.000 pari a -0,7%) e degli indipendenti (-28.000, -0,5%).

Il tasso di disoccupazione diminuisce in termini congiunturali per il secondo trimestre consecutivo portandosi al 10,2% (-0,5 punti) mentre il tasso di inattività sale al 34,5%. Il tasso di occupazione resta invariato nel suo complesso al 58,7%. ma se si guarda alle diverse fasce di età si registra un calo congiunturale di 0,4 punti tra i 15 e i 34 anni (al 40,9%), un aumento di 0,1 punti per la fascia tra i 35 e i 49 anni (al 73,6%) e un aumento di 0,3 punti (al 60,6%) per la fascia tra i 50 e i 64 anni.

© Riproduzione riservata