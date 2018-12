Pensionati all'estero, tasse ridotte se si trasferiscono in Sicilia e Calabria

Tasse ridotte a un forfait del 7% per 5 anni per i pensionati residenti all’estero da almeno 5 anni che scelgano di venire, o tornare, in Italia, ma nelle Regioni del Sud, Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia.

Lo prevede un emendamento alla manovra della Lega a prima firma Bagnai depositato in commissione Bilancio del Senato che replica il 'modello Portogallo' invocato da Matteo Salvini in estate. Le maggiori entrate sono destinate all’istituzione di poli universitari tecnico scientifici nel Mezzogiorno.

«Siamo felici che anche a livello nazionale si vada verso il cosiddetto 'modello Portogallo' per incentivare il trasferimento di pensionati residenti all’estero in Sicilia. È una norma che a livello regionale abbiamo già inserito nel disegno di legge di stabilità per il 2019, attualmente all’esame della giunta, perché riteniamo che possa essere un valido strumento per ridare vitalità all’economia dell’Isola». Lo dice il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

«Una proposta - aggiunge - che era stata annunciata alla stampa dal nostro assessore all’Economia, Gaetano Armao, due mesi fa. L’emendamento depositato oggi in Commissione bilancio a Palazzo Madama dalla Lega, oltre a quello già presentato in precedenza dal senatore Adolfo Urso, ci fanno sperare in una conclusione positiva dell’iter parlamentare in questo prossimo weekend. Auspichiamo che ciò possa avvenire in modo tale da creare ulteriori condizioni per aumentare l’attrattività della Sicilia, trasformandola in un 'paradisò per i pensionati».

