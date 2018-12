La fattura elettronica entra in vigore, un prontuario dai commercialisti

Ad una manciata di giorni dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà di usare la fatturazione elettronica fra privati (il vincolo scatterà il primo gennaio 2019), la Fondazione e il Consiglio nazionale dei commercialisti hanno realizzato un prontuario.

Il documento informativo è disponibile online (su www.fondazionenazionalecommercialisti.it), alla luce degli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e con casi specifici, per facilitare i professionisti e le imprese che dovranno servirsene.

Ad esser approfonditi, si legge in una nota, in particolare, sono «i requisiti e il contenuto della fattura elettronica, con un’analisi dei canali di trasmissione, emissione e ricezione"; spazio, poi, nel documento, ad alcuni casi particolari, poiché «sotto la lente dei commercialisti sono, infatti, finite le operazioni fuori campo e servizi di pubblica utilità, autofatture, fatture in reverse charge, immediate e differite», e non manca un focus specifico «sulle sanzioni e sulle modalità di conferimento/revoca delle deleghe agli intermediari e degli adempimenti a loro carico».

