Capodanno fuori casa per 5 milioni di italiani, località d'arte destinazioni preferite

Oltre 5 milioni di italiani trascorreranno il Capodanno fuori casa. Tra questi molti prolungano le vacanze iniziate prima di Natale ma la maggioranza ha scelto di aspettare dopo Santo Stefano per partire. È quanto emerge da una indagine Coldiretti dalla quale si evidenzia un aumento di quasi il 10% rispetto allo scorso anno.

Resta invece confermata la tendenza a rimanere nei confini nazionali tanto che resta in Italia - sottolinea la Coldiretti - il 73% dei vacanzieri di fine anno. La spesa è di 407 euro per persona con una durata media della vacanza di cinque giorni anche se - sottolinea la Coldiretti - il 34% starà fuori tre giorni al massimo, il 48% dai quattro ai sette giorni, il 16% da otto a quindici giorni ed il restante 2% ancora di più.

Il 54% ha scelto di alloggiare in case proprie, di parenti e amici o in affitto mentre il 37% preferisce l’albergo mentre tengono le formule alternative come bed and breakfast e agriturismi. La stragrande maggioranza dei vacanzieri (55%) ha prenotato le ferie da solo, soprattutto attraverso internet, - continua Coldiretti - mentre solo un 18% si è affidato a tour operator e agenzie viaggi e un 3% lascia fare ad altri.

Ma c'è anche uno zoccolo duro di «coraggiosi» (24%) che sceglie di partire senza prenotare. Sul podio delle destinazioni - conclude la Coldiretti - salgono con il 33% le località d’arte seguite con il 28% la montagna e il resto si divide tra terme, mare e campagna.

