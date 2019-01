Ferrovie, Battisti: "Mille nuovi treni per il trasporto regionale"

"Nel nostro piano prevediamo 600 treni nuovi sul trasporto regionale. Il piano che abbiamo in testa è di arrivare a mille", compresi i 300 che sono già stati consegnati, che permetteranno di rinnovare completamente la flotta”. Lo ha detto l'ad di Fs Gianfranco Battisti durante la conferenza stampa per la consegna di un treno Vivalto di Trenitalia a Trenord per i pendolari lombardi.

“Nel nuovo piano, gli investimenti per i treni regionali saranno pari a 6 miliardi, e le risorse potranno essere reperite sia in autofinanziamento, sia utilizzando l'emissione di green bond”.

