Banditi due concorsi per 160 dirigenti all'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate recluta 150 dirigenti di seconda fascia da destinare alle attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi e altri 10 alla gestione dei servizi catastali.

I bandi di concorso sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale numero 9 del primo febbraio e i bandi completi sono invece disponibili sul sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.

La partecipazione al concorso è subordinata, oltre che al possesso della laurea, anche all'esperienza maturata in enti pubblici o privati con qualifica dirigenziale per almeno quattro anni. I dettagli per la verifica dei requisiti sono comunque disponibili on line.

I concorsi prevedono una prova preselettiva legata ai titoli e successivamente uno scritto e un orale per la graduatoria finale.

Le domande possono essere presentate esclusivamente in forma telematica, accedendo dal sito internet dell'Agenzia. La scadenza dei bandi è fissata al prossimo 3 marzo.

