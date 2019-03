Polizia penitenziaria, oltre 700 posti a concorso per trovare lavoro come agente

Sono settecentocinquantaquattro i posti messi a concorso dal corpo di polizia penitenziaria per l'accesso al corso di allievi agenti.

Il bando del ministero della Giustizia è stato pubblicato sullo speciale concorsi della Gazzetta Ufficiale numero 18 del 5 marzo scorso ed è così suddiviso: 452 posti (340 uomini; 112 donne) sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno "che, recita testualmente la Gazzetta - sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione o collocati in congedo al termine della ferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti".

Gli altri 302 posti (226 uomini; 76 donne) sono destinati ai cittadini italiani e due posti per chi è in possesso di attestato di bilinguismo italiano/tedesco. L'età di partecipazione deve essere compresa fra 18 e 28 anni.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il sito www.giustizia.it entro il 4 aprile.

Le prove d'esame, oltre al test di cultura generale, prevedono prove fisiche e psico attitudinali, necessarie per poter svolgere il lavoro di agente di polizia penitenziaria.

