Scuola, il ministro Bussetti annuncia l'assunzione di 100mila docenti entro il 2023

«Completeremo il quadro delle assunzioni con 72 mila docenti, ai quali aggiungeremo quelli di sostegno. Inoltre ogni due anni ci saranno concorsi. Entro il 2023 saranno 100 mila le assunzioni. Vogliamo tenere fede agli impegni presi a inizio del nostro mandato di governo». Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, intervenendo alla videochat del Tg1.

L’emendamento che riguarda i precari con più di 3 anni di servizio è quasi pronto, ha infine detto il ministro. «Stiamo lavorando per introdurre insegnanti di educazione fisica specializzati nelle scuole primarie. Siamo gli unici in Europa a non avere docenti di scienze motorie alle elementari. Secondo i nostri progetti andremo a regime nel 2023», ha proseguito Bussetti.

«Prima - ha aggiunto - dobbiamo mettere a punto l’impianto normativo. L’idea è di a partire con le quarte e le quinte elementari, poi con le seconde e le terze e infine andare a regime». Alla vigilia della maturità il ministro ha poi fatto un «in bocca al lupo ai ragazzi e un grazie ai loro insegnanti e ai loro genitori».

