Malpensa, sciopero di 4 ore degli addetti ai bagagli

Sciopero di quattro ore domani, dalle 10 alle 14, per gli addetti alla movimentazione dei bagagli di Malpensa, che fanno capo ad Airport Handling.

E’ stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ugl-Ta "in risposta alla decisione di Airport Handling - si legge in una nota - di non confrontarsi concretamente in merito a temi centrali quali l’utilizzo del personale in somministrazione, la formazione professionale, l'organizzazione del lavoro, e la sicurezza".

