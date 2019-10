Lavoro, a concorso oltre 600 posti per diventare carabiniere

C'è posto per 626 allievi marescialli nell'Arma dei carabinieri. Sulla Gazzetta ufficiale riservata ai concorsi, è stato infatti pubblicato il bando per l'ammissione al corso triennale.

Gli interessati potranno trovare l'intero testo sulla Gazzetta numero 81 dell'11 ottobre. Vediamo quali sono i requisiti per la partecipazione.

Al concorso possono partecipare i diplomati che non abbiano superato il trentesimo anno di età e che non abbiano riportato condanne o non godano dei diritti civili e politici.

Il concorso prevede una prova preliminare di cultura generale a cui seguiranno una prova fisica e gli accertamenti attitudinali.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente on line collegandosi al sito internet dell'Arma www.carabinieri.it, nella sezione concorsi. Il termine ultimo è il 10 novembre.

