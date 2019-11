Carriera prefettizia, bando di concorso per dare lavoro a duecento laureati

Duecento posti a concorso per chi sogna di poter fare il prefetto. E' infatti stato bandito un concorso per le figure di base della carriera prefettizia.

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale concorsi numero 91 del 19 novembre 2019. Per partecipare occorre avere un'età non superiore a trentacinque anni ed una laurea magistrale in discipline giuridiche che può essere anche stata ottenuta all'estero (sul bando sono presenti i dettagli).

Occorre essere cittadini italiani, non avere subito condanne, essere in regola con gli obblighi militari e godere dei diritti civili e politici.

La domanda, entro il 19 dicembre, va inviata esclusivamente attraverso il sito internet del ministero dell'Interno, all'indirizzo https://concorsiciv.interno.gov.it. E' prevista una prova preselettiva quasi interamente dedicata a materie giuridiche e costituzionali.

