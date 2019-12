Dl fisco, rinviate le multe per i dispositivi anti abbandono e slitta la scadenza del 730

Slittano al 6 marzo le sanzioni per i seggiolini anti-abbandono, il 730 si dovrà presentare entro il 30 settembre e non più entro il 23 luglio, incentivi per gli airbag sulle moto, niente multe per i commercianti senza pos: sono queste alcune degli emendtamenti approvati in Commissione Finanze alla Camera sul decreto legge fiscale. Ecco nel dettaglio tutte le novità.

MODELLO 730, SCADENZA SPOSTATA AL 30 SETTEMBRE - Slitta dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del modello 730. Lo prevede un emendamento dei relatori al dl fiscale approvato dalla Commissione Finanze della Camera. La proposta di modifica prevede inoltre un ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 allargato anche da chi percepisce redditi da lavoro autonomo occasionale o redditi fondiari anche se non è più dipendente o pensionato. Passa dal 7 al 16 marzo il termine di trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta.

SEGGIOLINI ANTI ABBANDONO, MULTE RINVIATE - La commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento al dl Fisco che rinvia al 6 marzo le multe per chi non si adegui alle nuove norme sui seggiolini auto per i bambini e fa salire da uno a 5 milioni gli stanziamenti previsti nel 2020 per le agevolazioni sotto forma di credito di imposta.

INCENTIVI PER L'AIRBAG SULLE MOTO - Ok all’incentivo per l’acquisto di airbag per le moto. Lo stabilisce l’emendamento al dl fisco, riformulato e approvato dalla Commissione Finanze della Camera, che prevede che dal 2020 si potrà detrarre fino a 250 euro (il 50% di una spesa massima di 500 euro) «per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale moto airbag». Vengono stanziati a questo proposito fino a 30 milioni di euro l’anno.

AUTO IBRIDE PER DISABILI CON IVA AL 4% - Iva al 4% per l’acquisto di auto ibride ed elettriche da parte di persone con disabilità. E' quanto prevede un emendamento al dl Fisco approvato dalla commissione finanze della Camera. «E' un successo di cui tutto il Parlamento deve essere orgoglioso», ha commentato la deputata del Pd Elena Carnevali. «Questa approvazione - ha aggiunto - mette fine a un paradosso che negava alle persone con disabilità la libertà di muoversi in modo ecologico. Si mette così fine a una battaglia e a una ingiustizia sociale oltre che ecologica».

STRAORDINARI DI POLIZIOTTI E POMPIERI, IN ARRIVO 180 MILIONI - In arrivo 180 milioni di euro per pagare gli straordinari dei poliziotti e dei vigili del fuoco effettuati prima del 2019 e non ancora liquidati, in deroga alle norme vigenti. Lo prevede un emendamento del governo al dl fisco approvato dalla Commissione Finanze della Camera. La proposta di modifica nello specifico prevede che 175 milioni di euro siano destinati al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario delle forze di polizia e 5 milioni di euro al corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ASSORBENTI BIO, IVA AL 5% - Arriva l’ok al taglio della tampon tax, lIva scende dal 22% al 5% ma solo sui prodotti compostabili, lavabili e sulle coppette mestruali. Lo prevede un emendamento approvato dalla Commissione Finanze della Camera. Il governo si è impegnato «per intervenire totalmente a metà anno» su una rimodulazione dell’Iva anche sugli altri prodotti per l’igiene femminile ha spiegato il sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa.

COMMERCIANTI SENZA POS, NIENTE MULTE - «Abbiamo appena approvato l’abrogazione delle sanzioni per i commercianti che non hanno il Pos per i pagamenti con carte di credito/debito». Lo ha affermato il sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa, in un post su Instagram registrato a margine dei lavori della Commissione. «Come promesso non c'è il protocollo per ridurre i costi delle transazioni alle imprese? E allora non ci saranno neanche le sanzioni a chi non ha il Pos, ogni promessa è debito», ha concluso.

SINDACI, INDENNITA' MINIMA - Arriva l’ok all’unanimità dalla Commissione Finanze della Camera all’indennità minima per per i sindaci dei Comuni fino a 3mila abitanti che sale a 1.400 euro netti. La proposta di modifica prevede che le indennità di funzione spettante ai sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85% della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. I sindaci degli oltre 6mila Comuni con meno di 3mila abitanti oggi ricevono dai 1.290 ai 1.450 euro lordi al mese. L’intesa su questo argomento era stata raggiunta nel corso dell’incontro tra il premier Giuseppe Conte e una delegazione dell’Anci ed è stata recepita nell’emendamento al dl fiscale, riformulato e approvato all’unanimità.

TRENI, STOP A TOILETTE A SCARICO APERTO - Dal primo gennaio 2026 i treni con le toilette a scarico aperto non potranno più circolare. Lo prevede un emendamento al dl fisco approvato in commissione Finanze alla Camera. Ad oggi - si legge nella relazione - esistono 5 mila veicoli che hanno questa modalità di scarico. La proposta prevede una dismissione progressiva nel tempo.

FERROVIE, INVESTIMENTI PER 460 MILIONI - La commissione finanze della Camera ha approvato l’emendamento del governo al dl fisco che autorizza per il 2019 «una spesa da 460 milioni per il finanziamento di investimenti infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale»..

COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI PROROGATA - Le imprese potranno continuare a compensare eventuali debiti fiscali con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Lo prevede un emendamento al dl fiscale approvato in commissione Finanze alla Camera. L’emendamento estende al 2019 e 2020 la compensazione dei crediti commerciali e professionali certificati nei confronti della pubblica amministrazione con cartelle esattoriali affidate agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

