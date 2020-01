Reddito di cittadinanza per un milione di famiglie, Sicilia seconda regione

Sono 1,1 milioni le domande di reddito e pensione di cittadinanza accolte dall'Inps fino all'inizio di gennaio. Tra queste famiglie che hanno ottenuto il beneficio 56.000 sono decadute.

Quindi le famiglie titolari di reddito (916.000 per 2,4 milioni di persone coinvolte) e di pensione di cittadinanza (126.000 con 143.000 persone coinvolte) sono nel complesso 1.041.000 per oltre 2,5 milioni di persone coinvolte dal sussidio. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza. L'importo medio mensile percepito da queste famiglie ammonta a 493 euro.

Oltre sei percettori di reddito e pensione di cittadinanza su 10 risiedono nel Sud o nelle Isole: lo si legge nell’Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza appena pubblicato secondo il quale nel Meridione ci sono oltre 600.000 famiglie con questo sussidio (il 61% del totale dei nuclei beneficiari) a fronte del 24% al Nord e del 15% al Centro.

Se si guarda alle domande accolte (1,1 milioni nel complesso) in Piemonte, Lombardia e Veneto, ci sono in totale poco più di 188.000 famiglie beneficiarie a fronte delle 210.000 della sola Campania. La seconda Regione per numerosità di beneficiari è la Sicilia (189.921) mentre l’Emilia si ferma a 39.170.

