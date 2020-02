Stretto di Messina, si punta sulle crociere: 500mila euro per interventi al porto di Reggio

«Stiamo lavorando all’idea di un’identità dello Stretto per promuovere la "destinazione Stretto" già a partire dalla borsa del turismo crocieristico di Miami di aprile». Lo ha detto il presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, Mario Mega, incontrando la stampa oggi a Reggio Calabria.

«Vogliamo valorizzare le eccellenze - ha spiegato Mega - in materia ambientale, storica e culturale di questi territorio, non escludendo la possibilità di incrociare fra le due sponde le destinazioni delle escursioni che i crocieristi potranno svolgere. Cercheremo di promuovere e mettere in campo un’offerta turistica per far sì che anche una nave che arrivi a Messina possa trovare una nuova destinazione nel porto di Reggio per passare la giornata nella città calabrese».

Annunciati inoltre due interventi al porto di Reggio Calabria per complessivi 500.000 euro. Il primo intervento, per 260 mila euro, prevede la riqualificazione dello stabile al varco nord, che sarà adibito a uffici dell’autorità. Il secondo, per 240 mila euro, per la messa in sicurezza delle banchine dal rischio di caduta in mare di mezzi o persone.

