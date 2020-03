Reddito di cittadinanza, sospesi i pagamenti di febbraio: ecco quando arriveranno

Sono tanti i beneficiari del reddito di cittadinanza a non aver ricevuto la ricarica relativa alla mensilità di febbraio. Come comunicato già in precedenza dall'Inps, infatti, i beneficiari che non hanno provveduto al rinnovo dell’Isee, non possono ricevere il reddito di cittadinanza. I pagamenti riprenderanno comunque tra qualche settimana.

Non sono nemmeno mancati ritardi nella valutazione dei nuovi Isee, motivo per cui è lecito attendersi che i pagamenti del reddito riprenderanno regolarmente tra il 13 e il 17 marzo quando verrà effettuato il pagamento della sola mensilità di febbraio. Per la ricarica di marzo, invece, bisognerà attendere la fine del mese.

L'Isee rinnovato, come noto, deve certificare il mantenimento dei requisiti economici. In caso contrario il reddito di cittadinanza verrà tolto in attesa di una nuova documentazione "conforme" alla normativa. Nel caso di Isee "difforme" basterà presentare una nuova certificazione senza necessità di una nuova domanda.

