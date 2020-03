Caronte & Tourist in gara per l'affidamento dei servizi di navigazione a Venezia

Caronte & Tourist scalda i motori in vista della gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione nell’area urbana di Venezia.

Il Gruppo armatoriale, leader nel trasporto collettivo locale marittimo, ha infatti presentato all’Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico settentrionale un’istanza per ottenere la concessione di ormeggi non operativi, le 'cavane'.

La Caronte & Tourist sottolinea che «le cavane sono un bene essenziale per l’esecuzione del servizio e per tale ragione (la società) ha anche proposto ricorso al Tar Veneto», lamentando proprio il fatto che la stazione appaltante avrebbe dovuto, previo accordo con l’Adsp, prevedere la disponibilità delle stesse in favore del soggetto aggiudicatario.

Sullo stesso tema C&T ha chiesto all’Adsp di potere avere accesso agli atti «in merito all’istanza presentata dal raggruppamento temporaneo di impresa composto da Alilauro Gruson Spa e Luise International & co. Srl, appresa dagli organi di stampa e dal sito della stessa Autorità, di concessione di diverse aree (tra specchi acquei, pontili, banchine e passerelle), avendo essa stessa presentato una richiesta analoga a dicembre 2019, «senza ricevere alcun riscontro».

