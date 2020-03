iorestoacasa, la Gazzetta del Sud il quotidiano te lo porta a domicilio

#iorestoacasa. Rimani a casa, il giornale te lo portiamo noi: chiama il tuo edicolante di fiducia e avrai senza costi aggiuntivi "Gazzetta del Sud".

Ecco le edicole che aderiscono all'iniziativa:

MESSINA:

Caruso Valentina - Via Santa Cecilia, 102 - Tel. 3477245016

Palella Pietro - Via del Carmine, Contesse - Tel. 3476374301

Passari Antonina - Largo Bozzi - Tel. 3477648946

Stracuzzi Agostino - S.S. 114 Km 4.890 - Tel. 090635048

MESSINA PROVINCIA:

Nizza di Sicilia: Riparare Rosario - Via Nazionale, 261 - Tel. 0942701654

Valdina fraz. Fondachello: Asterix di Paone Luigi - Piazza San Giovanni - Tel. 0909943683

Villafranca Tirrena: Formica Sabrina - Via Nazionale, 312 - Tel. 090332862

San Filippo Mela: Furnari Maria Teresa - Borgo G. Verga - Tel. 3489033047

Capo D'Orlando: Giuaquinta Valentina - Via Consolare Antica, 799 - Tel. 0941957187

Capo D'Orlando: L'Italiano di Lo Presti Eva & C. - Via Vittorio Veneto, 25 - Tel. 0941914842

Milazzo: Lo Presti Rosaria - Piano Baele, 7/9 - Tel. 0907384917

Rometta Marea: Micali Luigi - Via Nazionale, 598 - Tel. 3420594708

Scala Torregrotta: Pollino Lucia - Via Nazionale, 184 - Tel. 0909910019

Barcellona S. Antonio: Stroscio Agostino - Via Catania, 13 - Tel. 0909703572

S. Stefano Camastra: Volpe Rosalia, Edicola del Corso - Via Nazionale, 18 - Tel. 0921339768

Questa iniziativa si aggiunge alla promozione sugli abbonamenti: confinati - come siamo - entro quattro mura da un'emergenza sanitaria che ci sta obbligando a rivedere tutte le nostre abitudini, compresa quella di informarci col giornale della nostra città.

Per questo "Gazzetta del Sud", volendo restare nelle case dei lettori, ha deciso di lanciare una campagna di nuovi abbonamenti "solidali" per consentire, a chi non esce di casa, di continuare a leggere, almeno in formato digitale, il giornale. Con le notizie, soprattutto locali, e gli approfondimenti, anche in questa "particolare" difficile stagione. #restiamoinsieme

© Riproduzione riservata