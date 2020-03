Niente pedaggio sulle autostrade siciliane A18 e A20 per la crisi da coronavirus

Dalle due di questa notte è stato sospeso il pagamento del pedaggio per tutti o mezzi sulle autostrade A-18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. A deciderlo, dopo una approfondita valutazione da parte del vice ministro Cancelleri, del Governatore Musumeci e dell’assessore Falcone, il consorzio Autostrade siciliane, presieduto da Franco Restuccia.

Il ridotto numero di mezzi in circolazione, la opportunità di azzerare i costi di pedaggio per i mezzi pesanti impegnati in queste settimane a rifornire le filiere produttive di prima necessità, hanno reso residuale il numero di mezzi in circolazione per i quali incassare il pedaggio Anche gli esattori da tanto tempo chiedevano di avere maggiori forme di tutela anticontagio e così da stanotte caselli liberi al passaggio di tutti i mezzi.

