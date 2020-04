Prestiti garantiti per imprese e partite Iva: ecco come richiedere i 25 mila euro

Da venerdì scorso è possibile per le banche inserire nel Portale del Fondo di Garanzia Pmi le richieste di garanzia sui prestiti fino a 25mila euro. Si prevede che da domani e martedì inizino ad arrivare le domande da parte delle imprese interessante. In sostanza, il Decreto liquidità prevede una garanzia del 100% automatica per tutti i finanziamenti fino a 25 mila euro. Ovviamente prima occorre ottenere il prestito dalle banche.

Per accedere al finanziamento, così come scrive il Sole 24 Ore, occorre scaricare il modulo dal sito www.fondidigaranzia.it. Poi, una volta compilato, va inviato per e-mail alla banca con un documenti di idenità. Fra l'altro, non è necessario neanche essere correntisti della banca né aprire un conto corrente.

Tra i "paletti" per la richiesta quello di non essere destinatari di provvedimenti giudiziari e che non essere incorsi in esclusioni come previsto dal codice dei contratti pubblici.

La garanzia del 100% riguarda i prestiti fino a 25 mila euro e per un massimo del 25% dei ricavi. Quindi per ottenere 25 mila euro occorre avere un fatturato di 100 mila euro annui, dettagli che andranno riportati nel modulo. Chi ha avviato l'attività dopo l'1 gennaio 2019 dovrà semplicemente autocertificare i ricavi o presentare documentazione che li attesti.

Vanno anche indicate le finalità del prestito: per esempio se si userà per acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture o semplicemente liquidità.

Se il Fondo lo ritiene necessario può effettuare dei controlli e può anche revocare (tutto o parzialmente) il prestito con eventuali sanzioni. L'erogazione dovrebbe essere immediata dopo la presentazione della domanda. Anche se su questo punto si dovrà capire cosa succederà nei primi giorni.

