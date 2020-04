Effetto coronavirus sulle bollette di luce e gas, risparmi medi per le famiglie di 184 euro all'anno

Bollette di luce e gas in forte ribasso nei prossimi mesi per effetto dell'emergenza coronavirus. Si parla di risparmi per una famiglia tipo nell'ordine del 18,3% per l'elettricità e del 13,5% per il gas, come ha comunicato lo scorso mese l'Autorità garante per l'energia (Arera), cioè per una famiglia italiana si parla di circa 184 euro all'anno in tutto. A cosa sono dovuti questi ribassi? A spiegarlo è la stessa Autorità: "Le perduranti basse quotazioni delle materie prime nei mercati all'ingrosso, legate ad una decisa riduzione dei consumi anche a causa dell'emergenza COVID-19, e una sostanziale stabilità nel fabbisogno degli oneri generali".

Quindi l'emergenza coronavirus ha spinto verso il basso i consumi di energia e di consuegenza i prezzi delle materie prime da cui dipendono poi le tariffe finali che le famiglie si ritrovano in bolletta.

Stesso discorso per il petrolio che ha fortemente ridotto il suo valore per il calo internazionale della domanda sempre a causa delle limitazioni dovute all'emergenza coronavirus. E di conseguenza anche il prezzo di benzina e diesel è il più basso degli ultimi anni. Emergenza che non è ancora terminata e che dispiegherà i suoi effetti ancora nei prossimi mesi.

Secondo quanto prevede l'Arera al lordo delle tasse le famaglie italiane in media risparmieranno circa 45 euro all'anno sulle bollette della luce e 139 euro per quelle del gas. Significa che in totale una famiglia tipo italiana che consuma elettricità per pc, elettrodomestici e illuminazione, e gas per riscaldare l'acqua e gli ambienti, potranno risparmiare mediamente 184 euro in un anno, poco più di 15 euro al mese.

La famiglia tipo, secondo i calcoli dell'Arera, ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all'anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui.

