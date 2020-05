Fase 2, da domani il traffico regionale di Trenitalia raddoppia

Da domani il traffico regionale di Trenitalia quasi raddoppia: i treni disponibili passeranno da circa 2.000 a 3.800 in Italia. La novità è in linea con le disposizioni sugli spostamenti previste per la fase 2, per cui la società aumenterà l’offerta di collegamenti, in accordo con le Regioni che sono committenti del servizio.

A regime e prima dell’emergenza sanitaria, Trenitalia contava 6.500 convogli regionali su cui, secondo una stima di Pendolaria di Legambiente, viaggiano ogni giorno un milione e mezzo di pendolari.

© Riproduzione riservata