Bonus bici, fino 500 euro per l'acquisto e senza limiti di reddito

Arriverà presto il bonus da 500 euro per biciclette e monopattini. Lo ha assicurato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera in merito alle ricadute da coronavirus sul settore dei trasporti.

«Ho proposto d’intesa col ministro dell’Ambiente Costa - ha detto De Micheli - la promozione di forme di mobilità alternative e di micromobilità elettrica: è allo studio ed è in dirittura d’arrivo una proposta di testo normativo per il riconoscimento di un buono mobilità alternativa per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 50 mila abitanti fino a un massimo di 500 euro che non verrà calcolato per soglie di reddito, sarà quindi erga omnes, per acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonchè veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, monopattini ovvero servizi di mobilità condivisa ad uso individuale».

