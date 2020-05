Bonus autonomi, Gualtieri: "Entro lunedì tutti avranno i 600 euro automaticamente"

«Da qui a lunedì tutti e 4 milioni» di lavoratori autonomi, collaboratori, partite Iva avranno «automaticamente» il contributo da 600 euro. Lo ha assicurato il minsitro del'Economia Roberto Gualtieri su La7.

Gualtieri ha poi fatto notare che con il decreto Rilancio vengono velocizzate le procedure per la cig in deroga, che non ha funzionato bene e ha avuto ritardi nell’erogazione.

Ieri pomeriggio anche il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo aveva dato la stessa assicurazione con un messaggio su Twitter: «A 48 ore dalla pubblicazione del #DecretoRilancio, @INPS_it ha pagato a 1,4 milioni di lavoratori l’indennità di 600 euro di aprile. Fra domani e lunedì il bonus arriverà all’intera platea dei beneficiari. Un aiuto concreto a milioni di cittadini in questo momento di difficoltà».

Mentre per quanto riguarda la cassa integrazione Catalfo ha detto nel corso di un'intervista al Tg1: «Dall’atto della domanda di cassa integrazione del datore lavoro, entro 15 giorni l’Inps erogherà il 40% al lavoratore e subito dopo la comunicazione del datore di lavoro la restante parte».

Catalfo ha spiegato che finora 4,6 milioni di lavoratori hanno ricevuto la cassa integrazione, ed i ritardi erano dovuti a «farraginosità» della procedura con le Regioni che «implicava 4 passaggi differenti». Con il decreto Rilancio «abbiamo semplificato - ha spiegato Catalfo - e la domanda verrà fatta direttamente all’Inps che entro pochi giorni potrà anticipare il 40% della cig richiesta; immediatamente dopo il datore lavoro dirà all’Inps di quante ore di cig ha usufruito il lavoratore e quindi ci sarà il saldo finale».

© Riproduzione riservata