Intesa Sanpaolo, app e home banking non funzionano: entrambi i servizi down

Problemi di funzionamento per il servizio di home banking e l’app di Intesa Sanpaolo: dalle 10 del mattino dell'1 giugno infatti risulta impossibile accedere.

«Errore tecnico riprovare più tardi», è il messaggio che gli utenti vedono apparire ogni qual volta tentano l'accesso dai propri dispositivo. Impossibili dunque effettuare pagamenti e versamenti.

Le prime segnalazioni sono arrivate questa mattina e sono aumentate con il passare dei minuti. Non si conoscono le cause che hanno portato al down dell’app e dell’home banking, ma i tecnici di Intesa Sanpaolo sono al lavoro per risolvere il problema al più presto.

Al momento però le difficoltà di accesso al servizio di home banking e all’app di Intesa Sanpaolo proseguono e dai commenti lasciati dagli utenti, sembra che il malfunzionamento riguardi anche il servizio telefonico di supporto.

