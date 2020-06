Reddito di emergenza, necessaria una Dsu valida: ecco le richieste dell'Inps

Per fare domanda per il reddito di emergenza è necessario presentare una DSU, o Dichiarazione sostitutiva unica, che sia valida. Lo chiarisce l’Inps spiegando che l’esame delle prime richieste di Reddito di Emergenze (REm) pervenute all’Inps ha evidenziato come numerose domande siano prive appunto di questa dichiarazione valida.

L’Inps ricorda che fra i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda, in aggiunta a quelli socio-economici previsti dalla legge, è indispensabile la presenza di una DSU valida.

«In mancanza, la domanda non potrà essere accolta e sarà quindi necessario presentare una DSU valida e, successivamente, una nuova domanda di REm».

Le domande possono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2020, attraverso i seguenti canali: online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica); tramite i servizi offerti dai Patronati. (AGI)

