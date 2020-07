Superbonus 110%, via libera alle ristrutturazioni anche per le seconde case

Anche le seconde case potranno beneficiare del superbonus ristrutturazioni al 110%, dalla Commissione Bilancio alla Camera arriva infatti il via libera per le seconde case, comprese le villette a schiera ma sono escluse le abitazioni signorili, ville o castelli. In Commissione è stata approvata una riformulazione di numerosi emendamenti sul tema, riscrivendo l'intervento: si potrà beneficiare delle agevolazioni al massimo per due unità immobiliari.

Rivisti i massimali di spesa agevolabile per gli interventi di efficienza energetica, le misure relative all’utilizzo di biomassa e estensione al teleriscaldamento ma nei comuni montani non in procedura di infrazione Ue.

Anche la ristrutturazione degli spogliatoi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche potrà usufruire del superbonus al 110%. Loprevede l’emendamento al decreto Rilancio, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio della Camera. L'agevolazione viene estesa anche alle associazioni del terso settore.

La misura consiste nella detrazione del 110% per gli interventi antisismici e di miglioramento energetico spalmata per 5 anni. Il credito d’imposta, novità introdotta sempre con il decreto Rilancio, si potrà cedere a terzi, comprese banche e finanziarie.

