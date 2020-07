Scuola, graduatorie per le supplenze: in un giorno 100 mila domande

Oltre 100mila domande inserite, di cui 15mila già chiuse e inviate, e più di 120mila utenti che hanno fatto accesso al sistema per l’inoltro delle istanze di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze. Questi i numeri - riferisce il ministero dell’Istruzione - relativi alle prime 24 ore di attivazione della procedura: da ieri alle 15 è possibile inserire la propria istanza e sarà possibile farlo fino al prossimo 6 agosto.

La procedura da quest’anno è interamente digitalizzata, con un sistema che ha l’obiettivo di consentire una più rapida assegnazione delle cattedre che restano vuote dopo le assunzioni in ruolo, a garanzia di un migliore avvio dell’anno scolastico. Il ministero dell’Istruzione sottolinea che le segnalazioni ricevute ieri, relative ad alcuni problemi di accesso da parte degli utenti, sono state immediatamente risolte: la piattaforma per l’inserimento delle domande sta funzionando regolarmente e c'è comunque un costante monitoraggio per la risoluzione di eventuali problemi tecnici.

Sono poi disponibili, sullo spazio informativo dedicato presente sul sito internet del ministero, dei tutorial per poter eseguire, passo dopo passo, l’invio della domanda. Infine, con riferimento alle polemiche su un possibile mancato collaudo del sistema, si precisa che il sistema è stato, ovviamente, collaudato prima dell’avvio della procedura.

