Bonus da 500 euro per acquistare pc o tablet, ecco a chi spetterà

Fino a 500 euro a famiglia per l'acquisto di servizi internet e strumenti per navigare, pc o tablet. E’ così, secondo quanto si apprende, che si traduce il disco verde di Bruxelles ai voucher, per un totale di 200 milioni, destinati ad aiutare i nuclei a basso reddito. Le offerte degli operatori di tlc saranno disponibili da settembre. Lo sconto interesserà le famiglie con un Isee sotto i 20 mila euro. Fino a 200 euro per servizi di banda ultra larga e altri 300 per le apparecchiature.

Il regime di voucher, che ha ricevuto il via libera dalla commissione Ue, rientra nel pacchetto di risorse che il Comitato banda ultra larga, presieduto dalla ministra per l’Innovazione, Paola Pisano, ha riservato alla promozione della domanda di connettività.

«Il Paese ha davanti a sé una grande opportunità. Nel destinare all’Italia 209 miliardi di euro con il Recovery Fund, l’Unione Europea sta compiendo uno sforzo enorme. Lo fa per aiutarci a ridurre i danni economici della pandemia di Covid-19. Allo stesso tempo questa è l’occasione decisiva per rendere meno vulnerabili le nostre strutture produttive, formative e di servizi rispetto a una competizione internazionale tuttora affrontata da noi con ancora troppi strumenti, procedure e infrastrutture inadatti al 2020». A dirlo, in una intervista al Corriere della Sera, è la ministra per l’Innovazione Paola Pisano.

Sulla Commissione europea che ha dato via libera ai voucher previsti dall’Italia per sostenere le famiglie più deboli nel dotarsi di connessione a Internet e di un personal computer o un tablet, spiega: «Ha riconosciuto la legittimità del regime di aiuto che permetterà alle famiglie con reddito Isee inferiore ai 20 mila euro di poter beneficiare, dopo l’estate, di un voucher fino a 500 euro: per accedere a servizi di connettività e disporre di un tablet o un personal computer. Questa è solo la prima fase delle misure di sostegno del Comitato banda ultra larga da me presieduto. Abbiamo deliberato un pacchetto che prevede complessivamente 1.150 milioni di euro di contributi a favore di imprese e famiglie».

