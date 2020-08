Pensioni, il calendario Inps: quando arriva il pagamento di settembre

Pensioni di settembre, riflettori sui pagamenti. Molto probabilmente, la proroga delle misure anti-Covid al 7 settembre stabilita dal Dpcm 7 agosto, e quella dello stato di emergenza al 15 ottobre decisa dal premier Conte, porteranno a una modifica del pagamento.

Gli assegni dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono stati tutti pagati in anticipo per via dell’emergenza sanitaria in modo da venire incontro ai tanti pensionati in difficoltà durante il lockdown e appena dopo. Per evitare assembramenti rischiosi e garantire la massima sicurezza sia per clienti che lavoratori, il pagamento è stato effettuato con scaglionamenti in base all’iniziale del cognome.

Per settembre 2020 manca ancora la comunicazione ufficiale di Inps e Poste Italiane, ma quasi sicuramente anche per il prossimo mese le pensioni verranno erogate con alcuni giorni di anticipo. Intanto, a proposito di pensioni, il decreto Agosto ha confermato l’aumento delle pensioni di invalidità a 651,50 euro.

Come sempre, nella comunicazione attesa di Poste Italiane, saranno precisate le modalità di pagamento della pensione tramite libretto di risparmio, conto BancoPosta e Postepay Evolution. Per i possessori, invece, di carta Postamat, Carta Libretto e Postepay Evolution i soldi della pensione potranno essere direttamente prelevati in contanti negli oltre 7mila ATM Postamat.

