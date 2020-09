Bonus pc, tablet e internet da 500 euro: ecco a chi spetta e come fare domanda

Un supporto alle famiglie per l'acquisto di dispositivi tecnologici e reti internet. È questo l'obiettivo del bonus computer e internet voluto dal ministero dello Sviluppo Economico. Il bonus, noto come bonus pc o tablet e internet si potrà richiedere a settembre seguendo una procedura stabilita dal Ministero dello Sviluppo Economico, registrandosi sul sito www.infratelitalia.it.

La domanda potrà essere inoltrata a partire dal 20 settembre. Infratel gestirà le richieste e fornirà un’applicazione tramite la quale gli operatori potranno registrarsi e non appena inseriti i dati, verrà assegnato un voucher che sarà spendibile per l’attivazione di connessioni Internet e l’acquisto di pc e tablet.

Il Il bonus può essere richiesto dalle famiglie in base al reddito Isee ed è diviso in due voucher. Le famiglie con Isee inferiore a 20mila euro riceveranno un aiuto di 500 euro (200 euro per la connettività e 300 euro per dispositivi tecnologici); le famiglie con Isee inferiore a 50mila euro avranno 200 euro per la connettività ad almeno 30 Mbps. In altre parole, il bonus arriverà a settembre per i nuclei appartenenti alla prima fascia ed entro il 2020 per quelli con Isee superiori ai 50mila euro.

Dal Ministero è stato inoltre confermato che sono già previsti 85 milioni da destinare alla prima fase per le richieste di circa 170 mila famiglie. Anche le imprese potranno beneficiare di questo bonus, che varierà da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro per le connessioni internet.

