Unicredit di nuovo down, difficoltà per home banking e bancomat

Ancora difficolta per gli sportelli bancomat e per chi tenta di collegarsi con l'home banking di Unicredit.

Gli utenti che provano a collegarsi, sia su app che sul sito della banca, riceve il seguente messaggio: "Gentile Cliente, a causa di un problema tecnico l’accesso ai servizi online non è momentaneamente disponibile. Stiamo provvedendo a risolvere il problema il più presto possibile. Ci scusiamo dell’inconveniente".

Gli stessi problemi erano già stati riscontrati lunedì e oggi stessa storia: impossibilità di accedere al conto online e operazioni bancomat complicate agli sportelli, sia per quanto riguarda i versamenti che i prelievi. Un malfunzionamento del quale al momento non sono state chiarite le cause. Lunedì UniCredit aveva parlato di "anomalie generalizzate" e "problemi tecnici".

© Riproduzione riservata