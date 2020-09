Gualtieri: "Dal 2021 stop alla cassa integrazione gratuita per tutti"

Dal 2021 non ci sarà cassa integrazione generalizzata e gratuita. A spiegarlo il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, parlando al 'Cortile di Francesco' ad Assisi. «Escludo che ci sia la cassa integrazione generalizzata e gratuita per tutti», ha spiegato parlando dell’anno prossimo e ricordando che è una fase che «già ora stiamo superando».

Per il titolare del Mef ci sarà la normale cassa integrazione a cui sarà affiancato «qualche elemento specifico per sostenere i settori in maggior difficoltà». Sia che scelga di utilizzare il Mes o meno il governo continuerà a investire sulla sanità, ma utilizzando lo strumento europeo potrebbero esserci dei «risparmi».

«Il Mes è comunque un elemento che rende meno costoso finanziare le nostre spese legate al sistema sanitario, che faremo comunque», ha premesso. «Tuttavia a me sembra evidente che avere delle ulteriori risorse a tasso 0 è meglio che averle a tasso 1, soprattutto perchè queste risorse sono disponibili senza condizionalità», ha concluso Gualtieri.

