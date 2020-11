Bonus pc e tablet fino a 500 euro, dal 9 novembre via alle domande: requisiti e come ottenerlo

Dopo il "click-day" per il bonus mobilità che ha scatenato un imponente dibattito a causa dei problemi nell'erogazione, adesso è il turno del bonus per pc e tablet che sarà possibile richiedere a partire da lunedì 9 novembre.

Le famiglie con Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 20.000 euro potranno infatti richiedere un voucher fino a 500 euro per avere la connessione veloce a internet e per dotarsi di un personal computer o un tablet. È quanto ha deciso il Comitato Banda ultra larga (Cobul) presieduto dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano.

Questa prima fase di erogazione del bonus è parte di un progetto più ampio che prevede anche per le famiglie con reddito Isee inferiore a 50.000 euro e per le micro, piccole e medie imprese la possibilità di usufruire di voucher per la connessione veloce a internet.

Per i voucher alle imprese è stata prevista la cifra di 515 milioni di euro la cui assegnazione avverrà attraverso un incentivo graduale in base alla qualità della connettività. Il Cobul, su proposta del Mise, ha quindi deliberato di attribuire un voucher che va da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro, a seconda la velocità della connessione».

Il voucher potrà essere speso per l’acquisto di servizi di connessione e dispositivi selezionati direttamente dagli operatori accreditati sul sito di Infratel Italia, l’ente incaricato dal ministero dello Sviluppo economico della gestione dell’incentivo.

