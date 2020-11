Bonus pc tablet 500 euro, da oggi le richieste: come ottenerlo e a chi spetta

Al via da oggi (9 novembre) le richieste per ottenere il bonus pc, tablet e internet veloce. Un voucher a disposizione di chi ha un Isee al di sotto dei 20mila euro: che prevede un incentivo fino a 500 euro per l'attivazione di connessioni veloci e contestualmente per l'acquisto di computer o tablet.

I fondi potranno essere destinati anche ad una connessione internet veloce: almeno 30 Megabit al secondo. La dote finanziaria messa in campo dal Governo è di 204 milioni di euro.

Vediamo le regole per ottenere il bonus pc e chi potrà ottenerlo.

CHI PUÒ RICHIEDERLO. L’incentivo può essere chiesto dalle famiglie con Isee non superiore a 20mila euro. Il voucher può arrivare al massimo a 500 euro. La cifra è utilizzabile come sconto sul canone internet e per la fornitura di pc o tablet.

COME FARE A RICHIEDERE IL BONUS. Chi richiede il bonus deve mettersi in contatto direttamente con l’operatore di telecomunicazioni che partecipa all’iniziativa, online o nei negozi. Bisogna sottoscrivere un contratto della durata minima di un anno con un operatore accreditato presso Infratel Italia, l’ente incaricato dal ministero dello Sviluppo economico della gestione dell’incentivo. Gli operatori accreditati e le offerte disponibili sono pubblicate sui siti www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it. Per la domanda di attivazione dell’abbonamento servono documento di identità e codice fiscale.

COME FUNZIONA IL BONUS. Il contributo per l’acquisto di pc o tablet si ottiene solo insieme all’attivazione del servizio di connettività. Non è possibile comprare direttamente il computer o tablet e poi chiedere il rimborso tramite voucher. La cifra massima di 500 euro può essere divisa dall’operatore. Tra i 200 e i 400 euro possono essere destinati allo sconto sui servizi di connettività per una durata non inferiore a 12 mesi. Allo sconto sulla fornitura di un computer o tablet invece può essere destinata una somma tra 100 e 300 euro.

