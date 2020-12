Bonus pc 500 euro: crescono gli operatori accreditati. Come ottenerlo e a chi spetta

A un mese esatto dall’avvio del bonus pc e Internet è stato prenotato oltre il 17,5% delle risorse disponibili, pari a circa 35 milioni di euro. Gli operatori che hanno presentato finora domanda per essere accreditati attraverso la piattaforma voucher sono 205 e 156 sono quelli che attualmente hanno completato con successo il processo di accreditamento e risultano, quindi, idonei a partecipare alla fase operativa della misura.

I voucher prenotati dalle famiglie, invece, sono 17.380 in Sicilia (1.759 già attivati) e 11.937 in Calabria (965 attivati).

La procedura di accreditamento degli operatori verifica che ciascuno di essi sia in possesso dei titoli necessari e non versi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Gli operatori accreditati devono presentare le offerte commerciali relative ai servizi di connettività nell’ambito del Piano Voucher Fase I, corredate dalla propria carta dei servizi.

Ad oggi, si contano un totale di 1.035 offerte da 101 diversi operatori. Di queste, 540 – relative a 86 diversi operatori – sono state approvate dal team dedicato di Infratel Italia.

Di contro, 482 offerte sono state rifiutate a causa di clausole contrattuali difformi da quanto indicato in convenzione (es. rinnovo tacito alla scadenza del contratto), livelli di servizio non sufficienti (es. banda upload), dispositivi Tablet/PC non in linea con le specifiche tecniche minime richieste, difformità tra i documenti presentati e i dati caricati sul Portale Voucher.

Dispositivi offerti dagli Operatori

Ecco la tabella esemplificativa dei device offerti dagli Operatori che hanno presentato offerte.

Fondi disponibili

Complessivamente, dal 9 novembre, giorno a partire dal quale i cittadini interessati potevano richiedere il Voucher agli operatori che hanno presentato offerte valide, sono arrivate oltre 89.000 richieste di prenotazione Voucher. Di queste, risultano attivati oltre 9.000 Voucher.

Ecco la tabella riepilogativa che illustra per ogni Regione: i voucher prenotati e quelli attivati.

Lista operatori accreditati (aggiornamento 10 dicembre)

Lista operatori accreditati e con offerte approvate (aggiornamento 10 dicembre)

Vediamo le regole per ottenere il bonus pc e chi potrà ottenerlo.

CHI PUÒ RICHIEDERLO. L’incentivo può essere chiesto dalle famiglie con Isee non superiore a 20mila euro. Il voucher può arrivare al massimo a 500 euro. La cifra è utilizzabile come sconto sul canone internet e per la fornitura di pc o tablet.

COME FARE A RICHIEDERE IL BONUS. Chi richiede il bonus deve mettersi in contatto direttamente con l’operatore di telecomunicazioni che partecipa all’iniziativa, online o nei negozi. Bisogna sottoscrivere un contratto della durata minima di un anno con un operatore accreditato presso Infratel Italia, l’ente incaricato dal ministero dello Sviluppo economico della gestione dell’incentivo. Gli operatori accreditati e le offerte disponibili sono pubblicate sui siti www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it. Per la domanda di attivazione dell’abbonamento servono documento di identità e codice fiscale.

COME FUNZIONA IL BONUS. Il contributo per l’acquisto di pc o tablet si ottiene solo insieme all’attivazione del servizio di connettività. Non è possibile comprare direttamente il computer o tablet e poi chiedere il rimborso tramite voucher. La cifra massima di 500 euro può essere divisa dall’operatore. Tra i 200 e i 400 euro possono essere destinati allo sconto sui servizi di connettività per una durata non inferiore a 12 mesi. Allo sconto sulla fornitura di un computer o tablet invece può essere destinata una somma tra 100 e 300 euro.

© Riproduzione riservata