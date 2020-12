Bonus ristorazione, ecco come richiederlo: domande in scadenza domani

Fino a domani, 15 dicembre, i titolari di attività commerciali hanno ancora tempo per presentare l'istanza per ottenere Bonus Ristorazione, una delle prime misure varate dal governo durante la prima emergenza sanitaria scatenata dal coronavirus. Nel rinnovo dei vari decreti inoltre, la platea dei beneficiari è stata progressivamente allargata.

Chi può richiederlo

Ristoranti, pizzerie, mense, servizi di catering, agriturismi e alberghi con somministrazione di cibo sono le categorie che possono richiedere il contributo erogato dallo Stato che può variare da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 10.000 mila euro. Chi aveva già presentato domanda nei mesi scorsi e ottenuto l’idoneità per accedere ai ristori non è invece tenuto a presentare una nuova richiesta. L’importo spettante verrà infatti accreditato in automatico sul conto corrente.

I requisiti

Per quanto riguarda i requisiti per poter ottenere il bonus, qualunque tipologia di impresa deve dimostrare che il suo fatturato e i relativi corrispettivi medi nei mesi che vanno da Marzo a Giugno del 2020 risulti inferiore di almeno tre quarti rispetto all’anno precedente. Va però precisato che questa criterio non è applicabile nel caso in cui l’azienda in questione abbia iniziato la sua attività in una data successiva al 1 Gennaio del 2019.

Come ottenerlo

L'istanza si può inoltrare attraverso il Portale della ristorazione o presso gli sportelli degli uffici postali (rispettivamente entro le ore 23.59 per la domanda online e entro gli orari di chiusura del giorno stesso degli uffici postali). Con il D.M. 27/10/2020 sono stati definiti i criteri, l'entità e la procedura di richiesta del contributo a fondo perduto, tramite:

-Apposita piattaforma web all’indirizzo https://www.portaleristorazione.it

-Attraverso gli sportelli di Poste Italiane (concessionario dell’agevolazione).

L’ordine di presentazione della domanda non dà diritto ad alcuna prelazione sulla erogazione dei fondi che verranno erogati solo in base alla corretta compilazione della domanda stessa.

