Antitrust: 10 mln di multa a TicketOne, abuso posizione dominante

L’Antitrust ha ha multato per oltre 10 milioni il gruppo Cts Eventim-TicketOne per abuso di posizione dominante. La società, che opera nel mercato italiano della vendita di biglietti per eventi dal vivo di musica leggera attraverso TicketOne , ha violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato "TicketOne ha attuato una complessa strategia abusiva di carattere escludente che ha precluso agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere, con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi live di musica leggera".

