Decreto sostegni: a imprese in media 3.700 euro. Cassa Covid per tutto il 2021

Nel complesso il governo si appresta a stanziare aiuti alle imprese per circa un miliardo in più rispetto allo scorso anno e l’indennizzo medio che andrà ai circa 3 milioni di soggetti coinvolti sarà di «circa 3.700 euro». Sono alcune delle cifre che, secondo quanto si apprende, il ministro dell’Economia Daniele Franco avrebbe illustrato nel corso dei vari incontri in giornata sul decreto Sostegni.

I bonifici saranno erogati sempre dall’Agenzia delle Entrate ma per accedere al fondo perduto bisognerà presentare una autocertificazione attraverso una apposita piattaforma messa a punto con Sogei. Per le domande ci saranno 60 giorni. Gli aiuti coinvolgerebbero anche start up e le imprese nate nel 2019 e nel 2020.

3,3 mld a Cassa Covid, per tutto 2021

La Cassa integrazione Covid sarà prorogata fino a fine 2021 e lo stanziamento è pari a 3, 3 miliardi di euro. Le risorse arriveranno con il dl Sostegni che dovrebbe essere esaminato domani in Consiglio dei ministri, secondo quanto sarebbe stato riferito nel corso della riunione di questa mattina fra il ministro Franco e le forze di maggioranza.

Dl sostegni: 300 mln a scuola, 400 mln a cultura

Primi finanziamenti per le filiere più colpite dalla pandemia, con l’impegno a fare di più con il prossimo scostamento. E poi 300 milioni per la sicurezza nelle scuole e per la Dad, 400 milioni per la cultura, per sostenere anche cinema e spettacoli dal vivo, e altrettanti per rimpinguare il fondo sociale per interventi su specifiche imprese. Sono alcune delle voci del prossimo decreto Sostegni illustrate dal governo a partiti ed enti locali in diversi incontri oggi. Nel provvedimento dovrebbero trovare spazio anche più risorse per gli straordinari delle forze dell’ordine per 100 milioni, altrettanti andranno alle filiere, dal catering alle fiere. Le misure per la liquidità dovrebbero andare invece in un prossimo provvedimento.

