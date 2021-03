I robot industriali seguono gli umani, addio joystick

Addio all’uso del joystick per controllare le macchine industriali, grazie ad una nuova generazione di robot intelligenti capaci di interagire con gli esseri umani. E’ questo l’obiettivo di un accordo di collaborazione tra Piaggio Fast Forward, società del Gruppo Piaggio che opera nel settore della tecnologia di inseguimento, e la statunitense Trimble. La collaborazione tra le due società porterà ad integrare la tecnologia di inseguimento intelligente (Pfftag), ideata da Piaggio Fast Forward per il veicolo Gita, nell’ormai celebre Spot, il robot a quattro zampe Spot, il robot della società Boston Dynamics, controllato dalla tecnologia di posizionamento di Trimble.

La sperimentazione è finalizzata ad eliminare l'esigenza di controllo esclusivamente tramite joystick. Attraverso un pulsante sarà possibile attivare una matrice di sensori integrata che si associa all’operatore che controlla il robot o macchina senza utilizzare alcun dispositivo. Piaggio Fast Forward, attraverso la collaborazione con Trimble, conferma ancora una volta la sua «vocazione pionieristica e la tendenza verso la ricerca incessante di nuove forme di interazione tra robotica ed esseri umani, in un rapporto che vede sempre le persone e le loro esigenze di mobilità come il fulcro attorno a cui si articola la nostra missione», afferma Michele Colaninno, Fondatore e Presidente di Piaggio Fast Forward. I risultati che arriveranno da questa sperimentazione potranno essere applicati ad una serie di macchinari già in uso con l’obiettivo di migliorare la produttività, la sicurezza e la qualità del lavoro.

La collaborazione con Trimble ha lo scopo di accelerare la «sostituzione dei robot telecomandati, che si spostano lungo percorsi prestabiliti in un ambiente mappato, consentendo di fare nuovi progressi nello sviluppo di macchine dall’utilizzo intuitivo e consentendone il funzionamento in tutta sicurezza anche in spazi industriali», sostiene Greg Lynn, ceo di Piaggio Fast Forward. Trimble punta ad applicare la tecnologia Pfftag di Piaggio Fast Forward per i suoi robot e macchinari che già operano in diversi campi tra cui quello edile, agricolo, logistico e il settore minerario per il trasporto delle merci. La tecnologia di inseguimento sviluppata da Piaggio Fast Forward offre "un’esperienza d’uso semplice e intuitiva, e apre la strada alla robotica collaborativa e ai dispositivi che supportano la forza lavoro umana», afferma Aviad Almagor, vicepresidente divisione di Trimble Emerging Technologies.

© Riproduzione riservata