Il cashback resta... in vita, bocciata in Senato la mozione anti-rimborsi

Ha superato lo scoglio più duro - la mozione anti-rimborsi presentata da Fratelli d'Italia - il cashback. Il sistema che prevede il recupero del 10% delle spese effettuate con sistemi di pagamento elettronici nei negozi fisici non è crollato di fronte alle picconate di Meloni e colleghi. All'orizzonte però ci sarà una rivisitazione del sistema nei prossimi mesi. Al momento non è dato spare in che termini, ma qualcosa accadrà. Il cashback, per ora, è salvo.

