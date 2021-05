Dl Imprese: ipotesi una tantum 2400 euro lavoratori spettacolo e stagionali

Una nuova «una tantum» da 2400 euro per i lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo potrebbe arrivare con il nuovo decreto Imprese. Lo si apprende da diverse fonti ministeriali, secondo le quali la misura - già presente nei precedenti decreti di aiuti all’economia colpita dal Covid - sarebbe ancora in fase di valutazione. Si starebbe anche valutando un bonus previdenziale per i lavoratori dello spettacolo, che dia sostegno dopo questo anno di stop causa pandemia.

