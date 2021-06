Dieselgate, indagati in Francia 4 colossi dell'auto

Quattro colossi mondiali dell’auto, Volkswagen, Renault, Peugeot e Citroen, sono stati messi sotto esame in Francia, nel corso di quest’ultima settimana, nello scandalo legato al 'Dieselgatè. Nel 2015, in seguito alle accuse dell’agenzia ambientale americana, Volkswagen riconobbe di aver truccato 11 milioni di veicoli con un software capace di far apparire le proprie auto meno inquinanti rispetto a quanto non fosse realmente. Una truffa molto pericolosa, incluso, per la salute delle persone e degli animali, che indusse la giustizia francese a vederci più chiaro anche su altri marchi automobilistici. Dopo cinque anni di inchiesta in Francia, Volkswagen, Renault, Peugeot e Citroën sono state indagate questa settimana, con accuse simili. Fiat-Chrysler è invece convocata per inizio luglio. Una situazione che apre la strada ad un eventuale processo in Francia e ad un indennizzo dei proprietari dei veicoli, il cui valore è crollato quando scoppiò lo scandalo nel 2015. Renault, Volkswagen, e Stellantis, la nuova casa madre di Peugeot, Citroen e Fiat-Chrysler, respingono le accuse. (ANSA).

