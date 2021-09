Insieme alla ripresa ''graduale'' delle notifiche (in viaggio dal 1 settembre) ripartono anche i pagamenti di cartelle e rate sospese: il 6 settembre e' l'ultima chiamata per la rata di maggio 2020 della rottamazione ter mentre entro settembre bisognerà provvedere a pagare o rateizzare gli importi scaduti o sospesi durante lo stop per il covid. Lo comunica l'Agenzia Entrate Riscossione fornendo il calendario delle prossime scadenze.

Per la rottamazione-ter scaduta a maggio 2020 i pagamenti effettuati entro il prossimo 6 settembre saranno considerati validi grazie alla possibilità di avvalersi dei giorni di tolleranza aggiuntivi.

