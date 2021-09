Crollo nelle vendite auto ad agosto: -18.1% in Europa, -27.3% in Italia

Ad agosto in Europa (UE+Efta+Gb) sono state vendute 724.710 nuove auto, il 18,1% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Lo rivela l’Acea, l’associazione dei costruttori europei. Dall’inizio dell’anno le immatricolazioni sono state 8.188.886, il 12,7% in più rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso. In Italia ad agosto le immatricolazioni sono scese del 27,3% a 64.689 unità. Dall’inizio dell’anno si è invece registrato un rialzo del 30,9% con 1,060 milioni di nuove auto immatricolate.

Pandemia determinante

Sul mercato dell’auto, stremato dalla pandemia, sta arrivando un’altra stangata: la crisi dei semiconduttori che sta danneggiando in maniera sempre più grave la produzione. Dai dati diffusi oggi dall’Acea per il periodo gennaio-agosto, nell’Europa Occidentale (Ue+Efta+Gb) le immatricolazioni sono aumentate del 12,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. Questo confronto è però fuorviante in quanto il dato del 2020 era stato fortemente penalizzato dalla pandemia e quindi un rimbalzo nel 2021 era assolutamente scontato, ma questo rimbalzo non riflette certamente la situazione reale del settore dell’auto.

Per avere un quadro veritiero occorre fare il confronto tra il 2021 e il 2019, che è l’anno precedente la pandemia. Da questo confronto emerge che, rispetto allo stesso periodo del 2019, nel gennaio-agosto 2021 il mercato dell’auto nell’Europa Occidentale ha fatto registrare un calo del 24,4%, mentre alla fine del primo semestre di quest’anno il calo corrispondente era del 23%. In luglio e agosto vi è stato quindi un peggioramento che dovrebbe accentuarsi nei prossimi mesi per la crisi dei semiconduttori che ha determinato fermi nella produzione di molte case automobilistiche.

