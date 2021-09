Rincari bollette 2021, il ministro Cingolani: “Stiamo riscrivendo il metodo di calcolo”

«Va riscritto il metodo di calcolo delle bollette energetiche, lo stiamo facendo in queste ore». Lo ha detto stamani il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervistato a 'Radio anch’io'. Sulle bollette dell’energia, ha spiegato il ministro, «c'è da mitigare l’aumento del trimestre, che c'è in tutto il mondo, e all’80% dipende dall’aumento del gas. Poi c'è da mettere in piedi un intervento più strutturale. Bisogna ragionare su come è costruita una bolletta, va riscritto il metodo di calcolo. Lo stiamo facendo in queste ore».

Sganciarsi dal gas

«La vera cosa importante è accelerare il nostro processo di installazione delle rinnovabili e così ci sganciamo il più rapidamente possibile dal costo del gas», ha proseguito. «Il decreto semplificazioni ha fatto un lavoro enorme. Noi stimiamo di scendere da 1.200 giorni, il tempo medio di autorizzazione per un impianto a circa un quinto», ha aggiunto.

